Maison Blanche: un juge ordonne de rétablir l’accès aux trois médias chassés par Trump

Un juge fédéral américain a ordonné à la Maison Blanche de « rétablir immédiatement » son accès aux médias CNN, MS NOW et Politico, bannis par Donald Trump, dans une décision publiée dans la nuit de mercredi à jeudi et consultée par l’AFP.

Selon le juge Timothy Kelly, la suppression sans préavis des accréditations des trois médias « a probablement violé leurs droits constitutionnels » garantissant la liberté de la presse.

« La +règle générale+ veut que +les individus doivent être préalablement notifiés et avoir la possibilité d’être entendus avant que le gouvernement les prive d’un intérêt protégé par la Constitution », a écrit le magistrat dans son ordonnance.

Il a en conséquence arrêté que l’exécutif américain devait « rétablir et restituer immédiatement les badges d’accréditations » de leurs correspondants « jusqu’à nouvel ordre ou expiration de cette ordonnance », rendue à ce stade pour deux semaines.

Donald Trump avait créé la surprise en annonçant vendredi dernier bloquer « avec effet immédiat » les accès à la Maison Blanche des chaînes CNN et MS NOW et du média en ligne Politico, les accusant de relayer de « fausses informations ».

Les trois organes de presse avaient répliqué lundi en saisissant la justice contre une atteinte « directe au Premier amendement » de la Constitution américaine, garantissant la liberté de la presse, et une violation « flagrante de nos principes constitutionnels les plus fondamentaux ».