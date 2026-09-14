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Trump affirme être « ouvert » à la discussion avec l’Iran

AFP14 septembre 2026 - 18:47
AFP

Donald Trump a une nouvelle fois affirmé lundi être « ouvert » à la discussion avec l’Iran, en vue de mettre un terme au conflit débuté en février par des frappes israélo-américaines.

« La nation iranienne défaillante veut conclure un accord, rapidement et désespérément. Je déciderai si les Etats-Unis choisiront ou non de s’engager — une idée à laquelle nous restons ouverts », a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

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AFP14 septembre 2026 - 18:47
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