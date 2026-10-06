Fusillade de Fort Hood: Trump donne son feu vert à l’exécution de Nidal Hasan

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain, Donald Trump, a donné son accord pour la mise à mort par peloton d’exécution de l’auteur d’une fusillade qui avait fait 13 morts sur la base militaire de Fort Hood, au Texas, en 2009, a indiqué le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell.

« Le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth a recommandé – et le président Donald Trump a approuvé » que le condamné Nidal Malik Hasan soit « exécuté par un peloton d’exécution de l’armée américaine », a précisé Sean Parnell dans une publication sur le réseau X.

La date et le lieu de l’exécution seront fixés ultérieurement, a-t-il ajouté.

Nidal Hasan, né aux États-Unis et d’origine palestinienne, avait ouvert le feu le 5 novembre 2009 dans un centre médical de l’immense base de Fort Hood. Il avait tué 13 personnes, dont douze soldats, et fait des dizaines de blessés.

Blessé par balle lors de l’attaque, cet ancien psychiatre de l’armée est aujourd’hui partiellement paralysé.

Il avait été condamné à mort par un tribunal militaire en 2013. Son exécution sera la première menée par l’armée américaine depuis 1961.