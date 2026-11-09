Casablanca, Rabat, Agadir, Tanger…voici les hauteurs de pluie

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres, durant les dernières 24 heures, par la Direction générale de la météorologie :

– Tigouga (province De Taroudant) : 55

– Larache : 28

– Tanger : 20

– Taroudant : 14

– Chefchaouen : 13

– Tétouan : 11

– El Jadida : 9

– Tanger-Med : 8

– Settat : 6

– Agadir et Massa : 5

– Rabat, Salé et Kénitra : 4

– Sidi Ifni, Nouaceur et Essaouira : 3

– Sidi Slimane, Safi, Tit Mellil, Ifrane, Agadir et Inezgane : 2

– Tiznit, Ben Guerir, Ouarzazate, Mohammedia, Marrakech, Khouribga, Guelmim et Casablanca : 1.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 10 novembre 2026 :

– Pluies ou averses locales sur le Haut et l’anti-Atlas.

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Saiss, le Moyen Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et l’est des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud.

– Température minimale de l’ordre de 03/08°C sur l’Atlas, de 11/16°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20/25°C sur les provinces du Sud et de 16/21°C ailleurs.

– Température en hausse ou peu variable sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Cap Ghir et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

DI