Casablanca : on connaît (enfin) l’origine des mauvaises odeurs

Les mauvaises odeurs qui ont envahi plusieurs quartiers du centre de Casablanca, notamment les habitations situées à proximité du port, proviendraient des déjections des bovins et autres animaux d’élevage importés par voie maritime. C’est ce qu’a révélé Moulay Ahmed Afilal, vice-président du Conseil de la ville de Casablanca, à la suite d’une visite sur le terrain.

Dans une déclaration à Le Site Info, le responsable explique s’être rendu directement au port de Casablanca après les nombreuses plaintes des habitants, afin d’identifier l’origine de ces émanations. Sur place, il aurait constaté que les odeurs provenaient des déchets organiques laissés par les animaux transportés à bord des navires en provenance de l’étranger.

Selon Moulay Ahmed Afilal, ces odeurs s’expliqueraient notamment par la durée des traversées maritimes. Les navires transportant le bétail peuvent en effet passer près d’un mois en mer avant d’accoster au port de Casablanca. L’accumulation des déjections durant le trajet favoriserait ainsi la propagation de fortes odeurs au moment du débarquement des animaux.

Le vice-président du Conseil de la ville précise que ce phénomène n’est pas nouveau. Jusqu’ici, ces épisodes étaient souvent attribués à la décharge de Médiouna, régulièrement mise en cause lors de la propagation de mauvaises odeurs dans la métropole.

Il affirme toutefois que l’intensité des odeurs avait sensiblement diminué dimanche, par rapport à la nuit de vendredi, lorsque les effluents se sont particulièrement fait sentir lors du débarquement des animaux et de leur transfert vers les fermes et les sites qui leur sont destinés.

Par ailleurs, le wali de la région Casablanca-Settat a dépêché une commission spéciale au port afin de vérifier l’origine de ces nuisances. Une enquête a également été ouverte pour faire la lumière sur cet épisode qui a fortement incommodé les riverains.

S.L.