Alerte météo: fortes pluies à partir de ce lundi au Maroc, les villes concernées

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Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses localement fortes et de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales sont prévues, du lundi au jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Avec des hauteurs de 20 à 30 mm, ces averses orageuses sont prévues, lundi de 13h00 à 23h00, dans les provinces de Taounate, Al Hoceima, Taza, Ouarzazate, Taroudant, Al Haouz, Fès, Sefrou, Moulay Yacoub et Chefchaouen, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Ce même phénomène (60 à 80 mm) est attendu, du mercredi à 12h00 au jeudi à 10h00, dans les provinces de Taounate, Taza, Chefchaouen, Ouezzane et Al Hoceima, ajoute la même source.

Jeudi entre 01h00 et 12h00, ces averses avec des cumuls entre 40 et 60 mm devront également toucher les provinces d’Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Ait Baha, Inzegane-Ait Melloul et Taroudant.

De fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales (70 à 80 km/h) sont aussi prévues, mercredi de 12h00 à 23h00, dans les provinces de Safi, Figuig, El Jadida, Driouch, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah, Tétouan, M’diq-Fnideq, Essaouira, Marrakech, Sidi Bennour, Youssoufia, Boulemane, Al Hoceima, Kénitra, Al Haouz et Chichaoua, relève la même source.

S.L.