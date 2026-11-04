Lions de l’Atlas : qui est Ayoub Oufkir, le «nouveau Ziyech» convoqué par Ouahbi ?

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Ayoub Oufkir s’apprête à découvrir la sélection marocaine. Après avoir porté les couleurs des sélections de jeunes des Pays-Bas.Le jeune ailier a été convoqué pour la première fois par Mohamed Ouahbi pour le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas.

Né le 4 janvier 2006 à Rotterdam, le joueur de 20 ans évolue sur le flanc droit de l’attaque. Ses qualités offensives lui ont valu le surnom de « nouveau Ziyech », une comparaison qui accompagne son émergence dans le football néerlandais.

Son parcours a débuté dans le club amateur De Betrokken Spartaan, avant son intégration à l’académie du Sparta Rotterdam. Il y a gravi les échelons jusqu’à rejoindre l’équipe première en 2024.

En janvier 2026, Oufkir a franchi une nouvelle étape en s’engageant avec l’AZ Alkmaar, poursuivant ainsi sa progression au sein du championnat néerlandais.

Sur la scène internationale, il a représenté les Pays-Bas chez les moins de 19 ans en 2025, avec un bilan de sept buts en 14 rencontres. Passé chez les moins de 21 ans en 2026, il a inscrit deux buts en quatre apparitions.

Cette première convocation chez les Lions de l’Atlas marque désormais un tournant dans sa carrière. En optant pour le Maroc, Ayoub Oufkir ouvre un nouveau chapitre et aura l’occasion de faire valoir ses qualités au sein du groupe de Mohamed Ouahbi.

H.M.