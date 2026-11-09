Trêve internationale: la LNFP annonce la suspension provisoire de la Botola

Par LeSiteinfo avec MAP

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a annoncé, dimanche, la suspension provisoire des compétitions de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la LNFP précise que cette décision est prise conformément à la trêve internationale adoptée par la FIFA.

La Botola Pro D1 « Inwi » reprendra ses droits selon le programme qui sera détaillé dans les prochains jours, ajoute le communiqué.

La sélection nationale marocaine disputera deux matchs face au Niger, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 2026.

Le match de la troisième journée est programmé pour le vendredi 13 novembre 2026 à 20h00 GMT au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Le match de la quatrième journée aura lieu le mardi 17 novembre 2026 à 20h00 GMT au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les Lions de l’Atlas occupent la première place du groupe A des éliminatoires de la CAN-2027, après avoir remporté ses deux premiers matchs face au Gabon et au Lesotho sur le même score de 2-0.

S.L.