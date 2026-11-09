Prix des carburants: la distribution des bouteilles de gaz menacée

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Menacé d’une suspension de la distribution des bouteilles de gaz, le gouvernement a ouvert le dialogue avec les professionnels du secteur. Ces derniers réclament une aide exceptionnelle pour faire face à la hausse du prix du gasoil, ainsi qu’une révision de leur marge bénéficiaire.

Dans une déclaration à Le Site info, Mohamed Benjelloun, président de l’Association professionnelle nationale des distributeurs de gaz liquéfié au Maroc, a indiqué qu’une réunion a eu lieu avec des représentants des ministères de l’Économie et des Finances et de la Transition énergétique. L’objectif était de trouver des solutions pour éviter une interruption de la distribution.

Les distributeurs ont profité de cette rencontre pour exposer l’impact de la hausse du gasoil sur leurs frais de transport. Selon Mohamed Benjelloun, les représentants des deux ministères ont assuré aux professionnels que leurs propositions seraient transmises aux autorités compétentes.

Les grossistes affirment que leurs marges actuelles ne suffisent plus à couvrir leurs charges. Ils pointent les dernières hausses du prix du gasoil, qui a atteint 17 dirhams le litre dans plusieurs stations-service. C’est dans ce contexte qu’ils avaient brandi la menace de suspendre la distribution des bouteilles de gaz sur le marché national.

H.M.