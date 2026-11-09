L’Équateur prévoit une visite de son ambassadeur au Sahara marocain

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Par LeSiteinfo avec MAP

La République de l’Equateur soutient la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint publié à l’issue d’un entretien, lundi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Relations extérieures et de la Mobilité humaine de l’Equateur, Roberto Carlos Kury Pesantes.

Le communiqué souligne également que la République de l’Equateur considère l’initiative d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007, comme « l’unique solution sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à un règlement politique juste, durable et mutuellement acceptable ».

La République de l’Equateur considère, en outre, qu’ »une véritable autonomie sous souveraineté marocaine constitue la solution la plus réalisable pour régler ce différend », précise la même source.

Dans cette perspective, le communiqué ajoute que la République de l’Equateur décide de concrétiser son soutien sur le plan bilatéral, notamment à travers une visite de son ambassadeur au Maroc dans la région du Sahara, « en agissant conformément à sa position aux niveaux diplomatique, économique et consulaire, ainsi que par sa couverture consulaire maintenue à l’échelle nationale, position dont le Maroc se félicite ».

Enfin, le communiqué souligne que « la République de l’Equateur favorisera les opportunités de coopération économique et commerciale dans la région du Sahara marocain, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses vers le continent africain au bénéfice de ses secteurs économiques, afin de renforcer les liens en matière d’investissement, de commerce et de développement productif ».

S.L.