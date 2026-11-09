Toyota veut moderniser sa production mondiale grâce à la robotique et à l’IA

Toyota Motor Corporation étudie un programme de modernisation à grande échelle de son réseau de production mondial, fondé sur l’automatisation, la robotique et les technologies d’intelligence artificielle.

À partir de 2028, l’investissement associé pourrait atteindre environ 6,4 milliards de dollars par an

(environ 1 000 milliards de yens), sous réserve des décisions d’investissement et des conditions de mise en œuvre.

Cette réflexion concerne les sites de Toyota, les entreprises du groupe ainsi que les principaux fournisseurs. Elle accompagnerait les programmes de rénovation et de reconstruction d’installations industrielles, afin de renforcer la productivité, la sécurité et la résilience des opérations manufacturières.

Toyota estime qu’environ 400 000 robots pourraient être nécessaires pour accompagner cette évolution à l’échelle du réseau concerné. Ce chiffre comprend à la fois le remplacement d’équipements existants et le déploiement de nouvelles unités : robots industriels fixes, robots mobiles dédiés notamment à la logistique, ainsi que solutions de collaboration entre les collaborateurs et les robots. Environ 150 000 unités pourraient être destinées aux usines Toyota, tandis que près de 250 000 pourraient être déployées auprès des sociétés affiliées au groupe.

Une robotique conçue pour soutenir les équipes et les opérations

Toyota développe des robots intégrant des capacités d’IA afin d’améliorer l’efficacité des activités de production, de répondre aux enjeux de disponibilité de main-d’œuvre et de soutenir les collaborateurs dans les tâches à forte valeur ajoutée.

Parmi ces développements figure ELEY (Embodied Learning for Enhanced Yield), un robot de type humanoïde mobile conçu pour évoluer aux côtés des équipes en usine. Monté sur roues, ELEY peut fonctionner sur batterie ou sur secteur et dispose de pinces à deux doigts. Ses modèles d’apprentissage reposent notamment sur l’apprentissage par imitation, afin d’accélérer

l’acquisition de compétences pour des tâches de précision.

À terme, Toyota envisage de centraliser les données d’apprentissage de ses robots afin de faciliter le partage des connaissances et l’amélioration continue des performances entre différentes flottes et différents sites.

Renforcer la compétitivité industrielle de Toyota

Face au vieillissement de certaines infrastructures, aux tensions sur le marché du travail et à l’intensification de la concurrence mondiale, Toyota poursuit l’intégration de technologies avancées dans ses opérations industrielles. Cette approche doit contribuer à renforcer la compétitivité de son appareil de production et à améliorer la flexibilité de ses chaînes logistiques.

La priorité immédiate de Toyota demeure le renforcement de ses activités automobiles et de son réseau industriel. Le potentiel de commercialisation future de certaines technologies robotiques est également à l’étude.

Toyota continuera d’évaluer les investissements, les technologies et les partenariats nécessaires pour faire progresser une production plus sûre, plus performante et plus durable.

Toyota du Maroc, plus de 30 ans d’ancrage et une même ambition d’innovation

Présente dans le Royaume depuis 1995, Toyota du Maroc, qui fait partie de Jameel Motors, accompagne depuis plus de 30 ans les besoins de mobilité des particuliers et des professionnels marocains. Depuis son implantation à Casablanca, l’entreprise a progressivement étendu sa présence à travers un réseau national de distribution et de service après-vente, construisant son ancrage local autour de la proximité avec ses clients et de la qualité de leur accompagnement.

Toyota du Maroc partage la vision d’innovation et d’amélioration continue du constructeur, notamment à travers le développement de son offre de véhicules hybrides et l’accompagnement des automobilistes dans l’adoption de ces technologies. Cette démarche traduit, à l’échelle du marché marocain, la volonté de mettre les avancées technologiques au service des usages et d’une mobilité plus durable.