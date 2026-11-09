Economie

Devises / Achat / Vente: les cours du lundi 9 novembre

Rédaction H9 novembre 2026 - 12:10

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 09 novembre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,08 – 11,7146

1 DOLLAR U.S.A. 9,0085 – 10,4693

1 DOLLAR CANADIEN 6,3958 – 7,433

1 LIVRE STERLING 12,081 – 14,041

1 LIVRE GIBRALTAR 12,059 – 14,015

1 FRANC SUISSE 11,0066 – 12,7914

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3999 – 2,7891

1 DINAR KOWEITIEN 29,224 – 33,964

1 DIRHAM E.A.U. 2,4528 – 2,8506

1 RIYAL QATARI 2,4715 – 2,8723

1 DINAR BAHREINI 23,883 – 27,755

100 YENS JAPONAIS 5,7005 – 6,6249

1 RIYAL OMANI 23,398 – 27,192.

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