Economie
Devises / Achat / Vente: les cours du lundi 9 novembre
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 09 novembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,08 – 11,7146
1 DOLLAR U.S.A. 9,0085 – 10,4693
1 DOLLAR CANADIEN 6,3958 – 7,433
1 LIVRE STERLING 12,081 – 14,041
1 LIVRE GIBRALTAR 12,059 – 14,015
1 FRANC SUISSE 11,0066 – 12,7914
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3999 – 2,7891
1 DINAR KOWEITIEN 29,224 – 33,964
1 DIRHAM E.A.U. 2,4528 – 2,8506
1 RIYAL QATARI 2,4715 – 2,8723
1 DINAR BAHREINI 23,883 – 27,755
100 YENS JAPONAIS 5,7005 – 6,6249
1 RIYAL OMANI 23,398 – 27,192.