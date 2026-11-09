Prévisions météo et températures du lundi 9 novembre 2026
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 09 novembre 2026 :
– Pluies et averses localement orageuses sur le Rif, le Souss, l’Atlas, les régions Nord et Centres, la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-est et le Nord des province sud.
– Rafales de vent assez fortes, par endroits, sur l’Oriental, les plaines Nord et Centres, l’Atlas, le Rif et le Sud-est.
– Températures minimales de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas, de 11/16°C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et les versants sud-est, de 20/25°C sur les provinces sud, les plaines de Tadla, Rhamna, le Gharb, Oulmès, les plaines Atlantiques Nord et Centres, et de 16/21°C ailleurs.
– Température en baisse sur l’ensemble du pays.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 09 novembre 2026 :
Min Max
– Oujda 18 29
– Bouarfa 12 19
– Al Hoceima 16 22
– Tétouan 16 23
– Sebta 19 22
– Mellilia 19 22
– Tanger 19 22
– Kénitra 17 24
– Rabat 18 24
– Casablanca 19 25
– El Jadida 18 24
– Settat 18 23
– Safi 19 23
– Khouribga 16 20
– Béni Mellal 17 25
– Marrakech 19 26
– Meknès 17 20
– Fès 18 21
– Ifrane 12 16
– Taounate 17 21
– Errachidia 16 20
– Ouarzazate 17 23
– Agadir 21 26
– Essaouira 19 25
– Laâyoune 20 29
– Smara 22 31
– Dakhla 21 28
– Aousserd 25 34
– Lagouira 23 31
– Midelt 13 19