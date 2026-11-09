Prévisions météo et températures du lundi 9 novembre 2026

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 09 novembre 2026 :

– Pluies et averses localement orageuses sur le Rif, le Souss, l’Atlas, les régions Nord et Centres, la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-est et le Nord des province sud.

– Rafales de vent assez fortes, par endroits, sur l’Oriental, les plaines Nord et Centres, l’Atlas, le Rif et le Sud-est.

– Températures minimales de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas, de 11/16°C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et les versants sud-est, de 20/25°C sur les provinces sud, les plaines de Tadla, Rhamna, le Gharb, Oulmès, les plaines Atlantiques Nord et Centres, et de 16/21°C ailleurs.

– Température en baisse sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 09 novembre 2026 :

Min Max

– Oujda 18 29

– Bouarfa 12 19

– Al Hoceima 16 22

– Tétouan 16 23

– Sebta 19 22

– Mellilia 19 22

– Tanger 19 22

– Kénitra 17 24

– Rabat 18 24

– Casablanca 19 25

– El Jadida 18 24

– Settat 18 23

– Safi 19 23

– Khouribga 16 20

– Béni Mellal 17 25

– Marrakech 19 26

– Meknès 17 20

– Fès 18 21

– Ifrane 12 16

– Taounate 17 21

– Errachidia 16 20

– Ouarzazate 17 23

– Agadir 21 26

– Essaouira 19 25

– Laâyoune 20 29

– Smara 22 31

– Dakhla 21 28

– Aousserd 25 34

– Lagouira 23 31

– Midelt 13 19