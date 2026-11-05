Oufkir, Ouazane, Belhayane, En-Nesyri… Qui a la confiance de Ouahbi ? (CHEBKA)

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Le nouvel épisode de Chebka revient sur les choix de Mohamed Ouahbi pour la double confrontation face au Niger, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027. Hicham Bennani, directeur de publication de Le Site info, anime le débat aux côtés de Mohamed Ali Dinia, consultant sportif, et de Noura Mounib et Mohamed Laabi, rédacteurs en chef de Le Site info.

Que peuvent apporter Abdellah Ouazane et Reda Belahyane au milieu des Lions de l’Atlas ? Comment expliquer le retour de Youssef En-Nesyri et quel rôle peut-il jouer en attaque ? Le plateau dresse aussi le portrait d’Ayoub Oufkir, le jeune ailier de l’AZ Alkmaar appelé pour la première fois chez les Lions de l’Atlas.

L’absence d’Amine Harit et les convocations de Neil El Aynaoui et de Redouane Halhal font également débat. Les chroniqueurs confrontent la forme du moment, les performances en sélection et les besoins de l’équipe pour comprendre ce qui a pu faire pencher la balance.

Enfin, place à Achraf Hakimi. Le plateau revient sur la grande forme du latéral marocain avec le PSG, notamment sur son triplé et ses deux passes décisives face au Havre.

H.M.