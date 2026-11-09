Enseignement au Maroc: voici les dates des prochaines vacances scolaires

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Les élèves et les enseignants bénéficieront de huit jours de vacances, du dimanche 6 au dimanche 13 décembre 2026 inclus. Il s’agit de la deuxième pause inter­médiaire inscrite au calendrier scolaire 2026-2027.

Publié en annexe de l’arrêté ministériel qui fixe l’organisation de l’année scolaire, ce calendrier concerne les élèves du primaire, des collèges et des lycées, ainsi que les classes préparant au brevet de technicien supérieur (BTS).

Après la pause de décembre, les vacances de fin de semestre se dérouleront du 24 au 31 janvier 2027. La troisième pause intermédiaire est prévue du 21 au 28 mars, et la quatrième du 9 au 16 mai.

Le calendrier prévoit également des jours de congé à l’occasion des fêtes nationales et religieuses.

H.M.