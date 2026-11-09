Marche Verte : la communauté marocaine célébrée en région parisienne

Le Consulat général du Royaume à Orly a réuni, dimanche à Avrainville, en région parisienne, communauté marocaine et amis du Maroc, en célébration du 51e anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Organisé en collaboration avec Chaabi Bank et l’Association des Originaires et des Amis du Maroc (AOAM), ce rassemblement festif a été marquée par un programme riche et varié, mettant à l’honneur le patrimoine culturel et les traditions du Royaume.

Au programme de cette journée, placée sous le signe de la valorisation du patrimoine marocain, figurait une conférence animée par l’universitaire Youssef Chiheb, consacrée à l’histoire et à la portée mémorielle de la Marche Verte, offrant ainsi un espace de réflexion et de transmission autour de cet événement historique.

Dans une déclaration à la MAP, le consul général du Royaume à Orly, Brahim Rizqi, a indiqué que cette célébration constitue un moment privilégié pour réaffirmer l’attachement profond du peuple marocain à son unité nationale et à son intégrité territoriale, ainsi qu’aux valeurs de solidarité et de mobilisation qui ont marqué son histoire.

Mettant l’accent sur l’importance de consolider les liens entre les Marocains résidant à l’étranger et leur pays d’origine, de préserver l’identité nationale et de transmettre aux jeunes générations l’histoire, les valeurs et les traditions du Royaume, M. Rizqi a relevé qu’il s’agit d’un véritable moment de rassemblement, de partage et de fierté collective, témoignant de l’attachement des Marocains du monde à leur patrie.

Il a par ailleurs, salué l’engagement des acteurs associatifs et des membres de la communauté marocaine dans l’organisation de cette manifestation et dans la promotion de la culture et de l’histoire du Maroc auprès des jeunes générations, tout en exprimant sa gratitude à l’ensemble des partenaires et des personnes ayant contribué à la réussite de cette initiative.

De son côté, M. Chiheb, professeur à l’Université Sorbonne Paris Nord, a mis l’accent sur la portée historique de la Marche Verte, en revenant sur les principales étapes ayant marqué cet événement et son inscription dans la mémoire collective nationale.

L’universitaire a, dans ce sens, insisté sur l’importance de préserver la mémoire de cet épisode marquant de l’histoire contemporaine du Maroc et de transmettre aux jeunes générations les enseignements de cette mobilisation qui demeure un symbole de rassemblement et d’attachement à la nation.

Cette célébration, ponctuée par des prestations artistiques et musicales, a également été l’occasion de découvrir plusieurs facettes du savoir-faire marocain à travers des stands dédiés à l’artisanat, aux caftans, aux produits du terroir et aux spécialités marocaines.