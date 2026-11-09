La terre a tremblé à Béni Mellal 

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Une secousse de magnitude 3,7 a été enregistrée dimanche soir dans la province de Béni Mellal. Son épicentre a été localisé dans la commune de Tanougha, selon un bulletin de l’Institut national de géophysique.

Joint par Le Site info, le directeur de l’Institut, Nasser Jebbour, a indiqué que la secousse avait été ressentie par les habitants de la zone. Il l’a qualifiée d’« ordinaire » et rappelé que le secteur avait déjà connu une activité sismique similaire par le passé.

H.M.