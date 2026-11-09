La Bourse de Casablanca démarre sa séance en hausse ce lundi

La Bourse de Casablanca, fermée vendredi à l’occasion de la célébration du 51ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, a démarré en hausse lundi, son indice phare, le MASI, avançant de 0,8% à 17.457,06 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 1,09% à 1.277,83 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, se bonifiait de 0,61% à 1.332,62 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s’adjugeait, quant à lui, 1,02% à 1.640,29 pts.

Aux valeurs individuelles, M2M Group (+8% à 389 DH), Sothema (+6,25% à 340 DH), Stokvis Nord Afrique (+4,49% à 50,99 DH), Alliances (+3,72% à 385 DH) et Cosumar (+3,65% à 181,6 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Wafa Assurance (-4,59% à 5.152 DH), Maghreb Oxygène (-3,09% à 370,1 DH), Disway (-2,67% à 730 DH), Cash Plus (-2,6% à 213,3 DH) et Cartier Saada (-1,94% à 19,2 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Jeudi, le MASI avait terminé sur un gain de 3,33%.

S.L.