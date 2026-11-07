Egypte: Hossam Hassan prend la porte, voici son remplaçant

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La Fédération égyptienne de football a choisi Ali Maher pour succéder à Hossam Hassan à la tête des Pharaons. L’instance a officialisé cette nomination dans un communiqué annonçant la fin des fonctions du sélectionneur sortant.

Jusqu’ici entraîneur de Ceramica Cleopatra, Ali Maher prend les commandes de la sélection avec pour mission d’en préserver la stabilité et l’image positive, selon les termes avancés par la fédération.

Cette décision met fin aux spéculations autour du prochain sélectionneur égyptien. Plusieurs noms avaient circulé dans la presse, dont celui de Walid Regragui, sans qu’aucune discussion avec l’ancien entraîneur des Lions de l’Atlas ait été officiellement confirmée.

La fédération a finalement privilégié un technicien égyptien pour ouvrir ce nouveau chapitre.

H.M.