Ayoub Oufkir brille et marque encore avec l’AZ Alkmaar

L’international marocain Ayoub Oufkir a contribué dimanche à la victoire de son club de l’AZ Alkmaar face à Groningen (4-3), en marquant un but lors de cette 12e journée du championnat néerlandais de première division Eredivisie.

Oufkir a inscrit le deuxième but des locaux à la 61e minute de jeu, concluant d’une frappe précise une belle action collective des locaux dans l’axe central. Il porte ainsi son total à trois buts en championnat cette saison et six toutes compétitions confondues.

L’ailier marocain avait ainsi ramené le score à 2-3, lors de ce match prolifique qui avait connu une première réalisation pour Groningen dès la 2e minute de jeu par le biais de Jacob Ondrejka, une égalisation pour Alkmaar à la 9e minute grâce à Mexx Meerdink puis deux autres buts des visiteurs signés par Brynjólfur Willumsson et Thom van Bergen, respectivement à la 47e et la 54e minute de jeu.

Mateo Chávez marque le but de l’égalisation pour les locaux à la 76e minute, avant que Mexx Meerdink ne récidive en transformant un pénalty dans les arrêts de jeu (90+1e).

Grâce à cette victoire, l’A récupère la cinquième place du classement général avec 23 points, derrière le PSV Eindhoven (26 points), Feyenoord et l’Ajax Amsterdam (25 points chacun) et Twente (24 points).

Ayoub Oufkir a reçu sa toute première convocation avec les Lions de l’Atlas pour les deux prochaines rencontres face au Niger, les 13 et 17 novembre courant, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

HE