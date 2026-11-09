Eredivisie : Rayane Bounida buteur lors du match nul entre l’Ajax et Twente (2-2)

L’international marocain Rayane Bounida a été l’auteur de l’une des deux réalisations de son club de l’Ajax Amsterdam, lors du match qui s’est soldé par un nul 2-2 sur le terrain de Twente, dimanche au titre de la 12e journée de l’Eredivisie.

Le jeune joueur marocain a marqué à la 66e minute de jeu d’une frappe puissante en dehors de la surface de réparation, doublant la mise pour les Ajacides qui avaient ouvert la marque dès la 3e minute par le biais de Tolu Arokodare.

Un but contre son camp de Dies Janse à la 68e minute a toutefois relancé l’équipe locale, qui a réussi à arracher le nul dans les derniers instants du match grâce à un penalty transformé par Wout Weghorst (90e+5).

Avec ce résultat, l’Ajax rejoint Feyenoord à la première place du classement général en totalisant 25 points, alors que Twente occupe la troisième place avec 23 points.

HE