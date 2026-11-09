Maroc-Émirats: un livre retrace les modèles de développement sous Mohammed VI et Mohammed ben Zayed

La Foire Internationale du Livre de Sharjah qui se poursuivra jusqu’au 15 novembre, a été marquée par la signature de l’ouvrage intitulé « La Sagesse: Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan – Visions et modèles de développement et d’édification institutionnelle ».

Cet ouvrage collectif dont la deuxième édition a été publiée en 2025, se décline en cinq chapitres répartis sur 437 pages. Il est le fruit d’une collaboration scientifique entre l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) du Royaume du Maroc et le Bureau du vice-président du Conseil d’administration du Centre des Émirats pour les études et recherches stratégiques (ECSSR).

Le livre rassemble les contributions d’un groupe d’éminents intellectuels, chercheurs et universitaires marocains et émiratis, notamment Jamal Sanad Al-Souwaïdi, vice-président du Conseil d’administration du Centre des Émirats pour les études et recherches stratégiques, et Mohamed Tawfik Mouline, Directeur général de l’IRES, avec l’objectif d’étudier et d’analyser l’expérience en matière de développement et de construction institutionnelle dans les deux pays, sous l’ère de leurs dirigeants respectifs.

Dans une allocution de circonstance, M. Al-Souwaïdi a souligné que l’ouvrage propose une analyse et une lecture approfondie des relations entre les Émirats arabes unis et le Maroc, ainsi que de leurs trajectoires d’évolution, tout en passant en revue les visions et les politiques de développement et de construction institutionnelle qui ont façonné l’histoire des deux pays frères, et propulsé leur marche vers le progrès et la prospérité.

Et de poursuivre que cette expérience repose sur une vision de leadership fondée sur la concertation, le consensus et la promotion des intérêts communs, tout en ancrant les valeurs et principes qui rassemblent les deux nations, à même de leur permettre de faire face aux mutations ainsi qu’aux défis culturels, intellectuels et civilisationnels.

Il s’agit aussi d’une documentation de divers aspects des réalisations accomplies en matière de développement, ainsi que des initiatives humanitaires menées sous l’ère des Leaders des deux pays, et rappelle également les racines historiques des relations fraternelles entre les Émirats arabes unis et le Royaume du Maroc, dont les fondations ont été posées sous le règne du défunt Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan et de Feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait leurs âmes.

Il a fait remarquer que ces relations ont poursuivi leur développement sur des bases solides de confiance, de solidarité et de compréhension, à même de s’ériger en un modèle exemplaire de partenariat arabe, fondé sur la durabilité de la coopération et la convergence et complémentarité des visions.

M. Al-Souwaïdi a relevé que la pertinence de cet ouvrage dépasse la simple documentation des relations bilatérales, pour mettre en lumière une expérience de leadership partagé qui place l’être humain au cœur des priorités de développement, et qui lie l’édification institutionnelle au renforcement de la stabilité ainsi qu’à la consécration des valeurs de paix et de tolérance.

L’ouvrage constitue une référence académique et stratégique reflétant l’excellence des relations entre le Maroc et les Émirats arabes unis, et contribue à explorer les perspectives de la coopération arabe en présentant des modèles réussis de construction institutionnelle.

Il sert également d’invitation à promouvoir une réflexion participative pour faire face aux défis du développement et aux enjeux culturels dans le monde arabe.

L’ouvrage jette la lumière également sur les expériences constitutionnelles des Émirats arabes unis et du Royaume du Maroc, ainsi que sur les facteurs liés à la stabilité politique et institutionnelle dans ces deux pays, à travers l’analyse des spécificités de l’expérience constitutionnelle marocaine et la présentation du rôle de la pratique constitutionnelle dans la consécration des fondements de la gouvernance, avec un focus également sur les piliers du développement, de la sécurité et de la stabilité aux Émirats arabes unis.

LS