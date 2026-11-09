Blessé, Soufiane Rahimi fait le point avec le médecin des Lions

Forfait pour les deux matchs du Maroc face au Niger, Soufiane Rahimi s’est rendu ces récemment au Complexe Mohammed VI de football pour consulter Christophe Baudot, médecin des Lions de l’Atlas, selon nos informations.

L’international marocain d’Al-Aïn a échangé avec le médecin de la sélection avant de se déplacer pour faire le point sur sa blessure musculaire, qui le tient éloigné des terrains depuis trois semaines. Selon notre source, cette consultation s’inscrit dans le suivi médical assuré par le staff des Lions de l’Atlas auprès des internationaux, y compris en dehors des rassemblements.

Le Site info Sport a sollicité à plusieurs reprises Al-Aïn pour obtenir des précisions sur l’état de santé du joueur et l’évolution de sa blessure, en vain.

H.M.