Le Raja Casablanca renverse l’Ittihad Tanger

Le Raja de Casablanca s’est imposé face à son hôte, l’Ittihad de Tanger, sur le score de deux buts à zéro, lors de la rencontre disputée dimanche soir au stade Larbi Zaouli à Casablanca, dans le cadre de la 7e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Les Verts ont débloqué le compteur dès la 7e minute de jeu par l’intermédiaire d’Aymen Barkok, avant qu’Ayoub El Amloud ne double la mise dans le temps additionnel de la première période (45e+7).

Au terme de ce succès, le Raja Casablanca porte son capital à 12 points en sept rencontres et se hisse au 3e rang, tandis que l’Ittihad Tanger voit son total stagner à dix unités, occupant désormais la 8e place.