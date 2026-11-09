La FIFA lance son programme FIFA Arena au Maroc avec un terrain à Benguerir (VIDEO)

Le programme FIFA Arena, lancé en 2025 avec l’ambition de doter les enfants du monde entier d’espaces de proximité dédiés à la pratique du football, a franchit une nouvelle étape au Maroc avec l’inauguration, dimanche, de son premier terrain dans la province de Rehamna, au sein de l’école Omar Ezzahraoui, à Benguerir.

Cette nouvelle infrastructure est le fruit d’un partenariat entre la Fédération internationale de football association (FIFA), la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), le Groupe OCP, à travers sa filiale EVOSPORT, le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports.

Dans un message vidéo diffusé à cette occasion, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rappelé que le programme FIFA Arena, lancé lors du Congrès de la FIFA en 2025, ambitionne de construire au moins 1.000 mini-terrains à proximité des établissements scolaires et dans les quartiers défavorisés à travers le monde, à l’horizon du Congrès de 2031.

« Chaque enfant mérite un endroit sûr pour jouer, car le football offre bien plus que le jeu lui-même », a-t-il affirmé, saluant l’engagement du Maroc dès le lancement de cette initiative, tout en rappelant que le programme prévoit l’installation de 30 terrains FIFA Arena à travers le Royaume, dans le cadre de l’accord conclu en 2025 à Rabat.

De son côté, le Managing Director OCP SBU Mining, Abdelghani Filali, a mis en avant l’engagement du Groupe OCP en faveur de cette initiative, qui s’inscrit dans une dynamique de partenariat visant à promouvoir la pratique sportive auprès des jeunes et à contribuer au développement des communautés locales.

Ce programme, a-t-il ajouté, traduit l’importance accordée à la mise à disposition des enfants d’infrastructures sportives de proximité, favorisant leur épanouissement et leur inclusion, tout en contribuant à renforcer le lien entre le sport et le développement territorial.

Dans le même sillage, le directeur de la promotion du sport scolaire, au ministère de l’Education nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, Abdessalam Mili, a souligné l’importance de ces infrastructures de proximité dans la promotion de la pratique sportive en milieu scolaire, en tant que levier d’épanouissement des enfants et de développement de leurs capacités physiques et sociales.

Il a en outre mis en avant le rôle du sport scolaire dans la détection des jeunes talents et la transmission des valeurs éducatives véhiculées par le sport, notamment l’esprit d’équipe, le respect et le dépassement de soi.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, Mustapha Messoudi, a mis l’accent sur la portée de ce partenariat dans le renforcement de l’accès des jeunes aux infrastructures sportives et culturelles.

Il a relevé l’importance de la convergence des efforts des différents acteurs institutionnels pour favoriser l’inclusion des enfants, encourager leur participation à la vie collective et leur offrir des espaces propices à leur développement et à leur épanouissement.

La cérémonie a également été marquée par l’annonce officielle de la FIFA Arena Kids Cup Morocco 2027, une compétition qui réunira des jeunes issus des dix premières régions dotées d’un terrain FIFA Arena sur les 30 prévus dans le cadre du partenariat, l’objectif étant de promouvoir la pratique du football et de consolider l’héritage sportif et social du programme FIFA Arena au sein des communautés locales.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Rehamna, Aziz Bouignane, de responsables de la FIFA, de la FRMF et du Groupe OCP, ainsi que de représentants des deux départements ministériels partenaires et de légendes du football national.

Au programme de cette journée figuraient aussi des prestations artistiques locales et des ateliers interactifs organisés sur le nouveau terrain au profit des enfants, dans une ambiance célébrant les valeurs de partage, d’inclusion et de convivialité portées par le football.