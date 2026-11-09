Tennis : Alcaraz estime jouer à son « meilleur niveau » depuis son retour

Vainqueur dimanche du Masters 1000 de Paris, une semaine après le tournoi de Vienne (ATP 500), l’Espagnol Carlos Alcaraz estime jouer à « son meilleur niveau » depuis son retour de blessure fin août, après quatre mois d’absence à cause d’une blessure au poignet droit.

Q : vous avez fait preuve d’une grande détermination cette semaine, notamment en sauvant deux balles de match contre Taylor Fritz en quarts de finale. Qu’avez-vous ressenti en remportant ce tournoi ?

R : « Le match contre Taylor m’a donné beaucoup d’informations. J’ai vu que j’avais beaucoup de choses à apprendre et à améliorer si je voulais encore gagner. J’ai compris qu’il fallait vraiment que je lâche mes coups pour m’imposer ici, encore plus dans les moments les plus difficiles. Je suis ravi d’avoir sauvé ces balles de match contre Taylor et d’avoir montré mon meilleur tennis. Je suis ravi et fier de ce que j’ai accompli sur le court ».

Q : considérez-vous que vous jouez votre meilleur tennis depuis votre retour de blessure fin août ?

R : « C’est probablement ma meilleure semaine. Sur le plan tennistique, je me sens au même niveau qu’à l’ATP 500 de Vienne, mais cette semaine, je pense que mentalement, j’ai fait un pas de plus en avant. Il y a eu des moments très difficiles pendant les matches. J’ai essayé de me battre avec moi-même, de rester fort mentalement, concentré sur le moment présent, de contrôler mes émotions. Ces deux dernières semaines, j’ai certainement joué à mon meilleur niveau ».

Q : Ben Shelton (battu 7-6 (7/5), 7-5 en finale) a un service incroyable. Comment avez-vous réussi à remporter autant de points sur ses premières balles ?

R : « C’est difficile d’être dans une position d’attaque après ce service, c’est très difficile de dominer la balle. Il a une puissance de frappe incroyable. Cela rend le contrôle de la balle difficile. Je savais cela d’emblée. Je savais que j’allais beaucoup courir. J’ai essayé de me concentrer sur mon jeu et j’ai réussi ».

Q : vous allez jouer le Masters (15-22 novembre) à Turin dans une semaine. Avez-vous le sentiment d’être favori ?

R : « Cela ne s’est pas joué à grand-chose pour ce tournoi. Je me sens à l’aise, je m’améliore sur cette surface (dur en salle). A Turin, je vais essayer de faire la même chose qu’ici. Pour être honnête, peu importe si je suis le favori ».

Propos recueillis en conférence de presse.

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