Grands taxis à Rabat: la hausse d’un dirham provoque des tensions

La préfecture de Rabat à retirer plusieurs permis de confiance à des chauffeurs de grands taxis après l’augmentation d’un dirham du prix des trajets. Une décision contestée par des représentants syndicaux, qui réclament son annulation et l’ouverture d’un dialogue sur les difficultés du secteur.

Selon des sources syndicales, cette hausse intervient après près de quatorze ans de gel des tarifs, alors que les dépenses des professionnels continuent d’augmenter. Elles évoquent notamment la flambée des prix des carburants, de l’entretien et des réparations, dans un contexte de hausse du coût de la vie.

Le Syndicat national des professionnels des grands taxis de Rabat dénonce une mesure qu’il juge « arbitraire ». Il estime que ces retraits fragilisent la situation professionnelle et sociale des chauffeurs concernés et de leurs familles.

Pour l’organisation, les difficultés du secteur nécessitent une concertation avec les représentants des professionnels. Elle demande ainsi aux autorités de privilégier le dialogue et d’associer les syndicats aux décisions qui engagent l’avenir de leur activité.

Le syndicat pointe également des dysfonctionnements dans le dispositif de soutien au gasoil destiné aux transporteurs. Selon lui, ces difficultés aggravent la vulnérabilité des chauffeurs, déjà confrontés à des charges d’exploitation croissantes.

Il réclame ainsi le rétablissement des permis de confiance retirés, ainsi qu’une révision du mécanisme d’aide au carburant. L’organisation met enfin en garde contre les tensions sociales que ces décisions pourraient susciter.

H.M.