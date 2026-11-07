Météo Maroc: il va pleuvoir ce dimanche 8 novembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 08 novembre 2026 :

– Nuages bas assez denses le matin avec formations brumeuses par endroits près des côtes.

– Temps devenant nuageux en après-midi avec pluies sur le Souss, le Nord-ouest et les régions centre, débordant par la suite vers les régions nord, l’Atlas et le Sud-est.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et le Centre.

– Températures minimales de l’ordre de 05/10°C sur les reliefs, de 10/14 sur les Hauts plateaux orientaux et les versants Sud-est, de 22/25°C sur l’extrême sud du pays et de 14/20°C ailleurs.

– Températures en légère baisse sur le Sud et en hausse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Tanger et Larache, peu agitée entre Larache et Tantan, devenant peu agitée à agitée l’après-midi ainsi que belle à peu agitée ailleurs, devenant peu agitée à agitée le soir.

S.L.