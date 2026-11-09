Le Barça renverse l’Atlético et creuse l’écart en tête du classement

Le FC Barcelone s’est imposé dimanche sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (2-1), grâce à un doublé de Fermín López, reprenant ainsi trois points d’avance sur le Real Madrid en tête de la Liga, à l’issue de la 12e journée.

Giuliano Simeone a ouvert le score pour les Colchoneros dès la 10e minute, sur une passe de Julian Alvarez. Fermín López a remis les deux équipes à égalité juste avant la pause (45e), avant d’offrir la victoire aux Blaugranas à la 66e minute, à la réception d’une passe lumineuse de Lamine Yamal.

Deux semaines après ses revers face au Paris Saint-Germain (4-2) en Ligue des champions et au Real Madrid (2-1) lors du Clasico, le Barça a ainsi retrouvé seul les commandes du championnat espagnol, juste avant la trêve internationale.

Avec 33 points, le club catalan devance le Real Madrid (30 pts), qui l’avait rejoint provisoirement en tête samedi après sa large victoire à Valence (3-0), tandis que l’Atlético occupe la troisième place avec 28 points.

KL