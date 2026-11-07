Mawazine: Shakira parmi les stars de la prochaine édition ?

Shakira se produira-t-elle prochainement au Maroc ? La rumeur circule sur des pages de fans de la chanteuse colombienne, qui évoquent une possible participation à la prochaine édition du festival Mawazine, à Rabat. Aucun communiqué de l’artiste ou des organisateurs ne vient toutefois confirmer cette information.

Sur les réseaux sociaux, ses fans marocains partagent leur espoir de la voir rejoindre l’affiche du festival. Les publications se multiplient autour d’un éventuel concert dans la capitale, sans qu’une date ou un lieu aient été annoncés.

Ces spéculations ont notamment été alimentées par l’annonce d’un concert de Maluma à Rabat dans le cadre de sa tournée « Loco X Volver » en 2027. Certains internautes y voient la perspective d’autres rendez-vous avec des stars internationales. Ce rapprochement ne permet cependant pas d’établir un lien avec une éventuelle venue de Shakira.

Pour l’heure, la participation de la chanteuse à Mawazine reste une rumeur portée par ses fans. Une annonce officielle sera nécessaire pour savoir si leur souhait se concrétisera.

H.M.