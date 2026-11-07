Abdessamad Ezzalzouli tranche concernant son avenir

Abdessamad Ezzalzouli ne souhaite pas changer d’air cet hiver. Malgré l’intérêt que lui prêtent plusieurs médias européens, l’international marocain entend poursuivre son aventure au Real Betis, où il estime avoir trouvé les conditions nécessaires à sa progression.

Selon le quotidien espagnol Sport, le joueur a écarté l’idée d’un départ lors du prochain mercato hivernal. Le Paris Saint-Germain et un éventuel retour au FC Barcelone ne figureraient donc pas parmi ses priorités actuelles.

Le Marocain privilégie sa situation sportive à Séville. Il se sent important dans l’effectif et souhaite préserver la continuité et la confiance dont il bénéficie. Un changement de club en janvier risquerait d’interrompre cette dynamique.

Cette volonté de rester est également rapportée par Kooora, qui cite des informations d’Africafoot. D’après ces éléments, Ezzalzouli n’envisage pas de quitter le Betis en janvier 2027.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’ailier dispose d’une clause libératoire estimée à 60 millions d’euros

H.M.