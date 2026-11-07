Battu par le KACM, le Wydad reçoit le soutien de ses supporters (PHOTOS)

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Le Wydad de Casablanca a perdu à Marrakech, mais plusieurs de ses supporters ont retenu l’engagement des joueurs. Battus par le KACM (2-1), samedi au stade El Harti lors de la 7e journée de la Botola, les Rouge ont reçu plusieurs messages de soutien après la rencontre.

Dans les commentaires, les supporters ont souligné les conséquences de l’expulsion précoce qui a contraint le Wydad à évoluer en infériorité numérique dès la 7e minute de jeu. Malgré ce handicap, ils ont apprécié la réaction de l’équipe, estimant qu’elle avait montré de la combativité et était passée près de l’égalisation.

L’un d’eux a notamment confié avoir vécu cette défaite avec moins de frustration que d’habitude, parce qu’il avait retrouvé chez les joueurs un engagement qu’il n’avait plus vu depuis longtemps.

Ces réactions favorables s’accompagnent d’un appel à poursuivre le travail. Pour ces supporters, l’attitude affichée à Marrakech constitue un encouragement, même si le Wydad doit encore améliorer son jeu et retrouver des résultats lors des prochaines rencontres.

H.M.