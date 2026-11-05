Météo Maroc: les prévisions pour ce vendredi 6 novembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 06 novembre 2026 :

– Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’Atlas avec ondées locales ou quelques gouttes de pluies et risque d’orage.

– Ciel peu à passagèrement nuageux le Sud de l’Oriental et le Sud-est avec ondées éparses.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques et sur la rive méditerranéenne.

– Rafales de vent modérées sur l’Atlas.

– Température minimale de l’ordre de 02/06°C sur l’Atlas, de 06/11°C sur le Rif, l’Oriental et les versants est de l’Atlas, de 17/22°C sur les provinces sahariennes et le Souss et de 11/16°C partout ailleurs.

– Température diurne en baisse sur le Sud-est, le Souss et le Nord-ouest des provinces sud et en hausse partout ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée le long du littoral.

S.L.