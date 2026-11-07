Tennis: Gaël Monfils nommé capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis

Gaël Monfils n’aura pas longtemps traîné son statut de néo-retraité : l’ex numéro 6 mondial a été nommé samedi capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, quatre jours seulement après l’hommage rendu au showman français en marge du Masters 1000 de Paris.

L’annonce, surprise, a été faite samedi en fin de matinée par la Fédération française (FFT). « Fort de ses 22 années sur le circuit professionnel, Gaël Monfils apportera à l’équipe de France toute son expérience du plus haut niveau », a notamment commenté la FFT dans un communiqué.

Elle a ajouté que « la Monf' », qui succède à 40 ans à Paul-Henri Mathieu – en fonction depuis trois ans -, bénéficierait notamment « du soutien de Gilles Simon et de Richard Gasquet », deux autres « Mousquetaires » du tennis français au XXIe siècle – le quatrième et dernier membre étant Jo-Wilfried Tsonga.

« C’est une immense fierté. Ce maillot bleu représente tellement de choses pour moi. Je veux construire un véritable projet collectif et créer la dynamique qui nous permettra d’aller chercher des titres », a réagi Gaël Monfils, cité dans le communiqué.

« Nous sommes convaincus que son énergie communicative et son enthousiasme seront de précieux atouts pour porter les ambitions du tennis français », a de son côté affirmé le président de la FFT, Gilles Moretton.

La nomination du plus spectaculaire des joueurs français du XXIe siècle est une surprise dans la mesure où Monfils vient donc tout juste de tirer sa révérence sur les courts, dans un contexte qui plus est particulier.

Alors qu’il était lancé cette saison dans une longue tournée d’adieu, le Français, très apprécié dans son pays mais aussi à l’étranger, a pris sa retraite en catimini, en se retirant le 5 octobre de la liste des joueurs en activité auprès des autorités antidopage, sans attendre les derniers tournois auxquels il devait participer, notamment le Masters 1000 de Paris, qui se tient actuellement.

Rendez-vous en février

Le joueur, lauréat de 13 titres sur le circuit depuis ses débuts en 2004 mais tombé au-delà de la 200e place à l’ATP, a fini par confirmer lui-même l’information le 26 octobre, après que son épouse, la joueuse ukrainienne Elina Svitolina, eut annoncé leur séparation.

« Ça a été une très grosse décision due à ma séparation avec Elina, qui m’a fait très mal en tant qu’humain », a alors expliqué le double demi-finaliste en tournois du Grand Chelem, à Roland-Garros en 2008 et à l’US Open en 2016.

Le showman parisien a ainsi tout de même eu droit à un hommage devant son public mardi soir, à l’occasion du Masters 1000 de Paris, lors duquel il a évoqué un moment « pas facile ».

« La Monf' » aura un peu de temps devant lui pour prendre ses marques comme successeur de « PHM », mais aussi d’autres noms du passé comme Yannick Noah ou Guy Forget, puisque le prochain rendez-vous des Bleus n’interviendra pas avant février 2027.

En septembre, pour la sixième fois en sept ans, la France a en effet échoué à se qualifier pour la phase finale de la Coupe Davis après sa défaite contre le Canada, à Québec, en l’absence notamment du numéro un tricolore Arthur Fils. Cette phase finale aura lieu fin novembre à Bologne (Italie).

En tant que joueur, Gaël Monfils a disputé deux finales de Coupe Davis – dans son ancienne version, beaucoup plus populaire -, en 2010 et 2014 mais n’a jamais soulevé le Saladier d’argent.