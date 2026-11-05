Diphtérie ou grippe saisonnière ? Les signes qui font la différence

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Fièvre et mal de gorge peuvent accompagner aussi bien la grippe saisonnière que la diphtérie. Mais certains signes, comme l’apparition d’un épais dépôt grisâtre dans la gorge ou un gonflement marqué du cou, doivent faire suspecter une diphtérie. Dans une déclaration à Le Site info, le Dr Tayeb Hamdi, chercheur en politiques et systèmes de santé, revient sur les différences entre ces deux infections respiratoires et sur l’importance d’une prise en charge rapide en cas de suspicion de diphtérie.

Un dépôt grisâtre dans la gorge, un signe d’alerte

La diphtérie est due à une bactérie qui peut produire une toxine. Dans sa forme respiratoire, l’infection peut entraîner la formation d’une membrane épaisse et adhérente dans la gorge. Celle-ci peut saigner si l’on tente de la retirer. Un gonflement important du cou peut également apparaître, avec un risque d’obstruction des voies respiratoires, notamment chez l’enfant. La toxine peut aussi atteindre d’autres organes, dont le cœur et le système nerveux, explique le médecin.

La grippe saisonnière, elle, est provoquée par un virus. Elle débute souvent brutalement, avec de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, une grande fatigue et de la toux. Elle peut entraîner des complications, en particulier chez les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Un examen médical permet d’orienter le diagnostic lorsque les symptômes se ressemblent.

Des prises en charge différentes

Une suspicion de diphtérie respiratoire nécessite une prise en charge urgente. Le traitement repose sur l’administration rapide d’une antitoxine pour neutraliser la toxine encore présente dans l’organisme, ainsi que sur des antibiotiques pour éliminer la bactérie. L’isolement du patient et l’évaluation de ses contacts proches visent à limiter la transmission. Un traitement antibiotique préventif peut être prescrit à ces derniers.

Dans la plupart des cas de grippe sans complication, le traitement vise surtout à soulager les symptômes, avec du repos, une bonne hydratation et, si nécessaire, un médicament contre la fièvre. Un antiviral peut être indiqué dans certaines situations, notamment en cas de forme grave ou de risque élevé de complications.

La vaccination joue un rôle central dans la prévention des deux maladies. Le vaccin contre la diphtérie fait partie du calendrier vaccinal de l’enfant et nécessite des rappels. Le vaccin contre la grippe est actualisé chaque année et recommandé en priorité aux personnes les plus exposées aux complications.

H.M.