Liga: Yassir Zabiri marque face à Malaga et porte son total à neuf buts (VIDEO)

L’attaquant marocain Yassir Zabiri continue d’impressionner en Liga. L’international marocain a inscrit son neuvième but en championnat cette saison, ce samedi, face à Malaga, à l’occasion de la 12e journée avec le Racing Santander.

À 21 ans, le Lion de l’Atlas confirme son excellente dynamique offensive et s’impose comme l’un des hommes forts de la formation espagnole. Avec neuf réalisations en douze journées, il affiche une efficacité remarquable depuis le début de la saison.

Son neuvième but en douze rencontres témoigne de la régularité de l’attaquant, qui avait déjà signé un triplé contre Elche et un doublé face à Alavés. Il est également parvenu à trouver le chemin des filets contre le FC Barcelone et Valence.

Formé au football marocain et sacré champion du monde U20 avec les Lionceaux de l’Atlas en 2025, Zabiri semble avoir trouvé en Espagne un championnat qui correspond à ses qualités de finisseur.

Cette progression confirme son retour au premier plan après une expérience moins convaincante au Stade rennais. L’attaquant marocain poursuit ainsi son ascension et attire de plus en plus l’attention grâce à son efficacité devant le but.

ZABIRI ENCORE BUTEUR AUJOURD’HUI !!! 🇲🇦🔥 9 buts en 12 journées de LIGA https://t.co/ZKFTMJPv1Y — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) November 7, 2026