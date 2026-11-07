PSG: le jeune Marocain Younes Idder convoqué pour la première fois

Le jeune milieu offensif marocain Younes Idder franchit une nouvelle étape dans sa jeune carrière. Âgé de 18 ans, le joueur a été convoqué pour la première fois avec l’équipe première du Paris Saint-Germain, à l’occasion de la rencontre face à Troyes, prévue ce samedi soir dans le cadre du championnat de France.

Né en 2008, le jeune talent évolue au poste de milieu offensif. Ses performances au sein de l’académie parisienne ont visiblement convaincu l’entraîneur espagnol Luis Enrique, qui a décidé de lui offrir une première opportunité au sein du groupe professionnel.

Cette convocation intervient dans un contexte marqué par plusieurs absences au sein de l’effectif parisien. Entre blessures et choix de gestion de l’effectif, le technicien espagnol a décidé de faire appel à plusieurs jeunes issus du centre de formation pour compléter son groupe.

La rencontre face à Troyes se disputera notamment sans Achraf Hakimi, laissé au repos par le staff technique. Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia figurent également parmi les joueurs absents.

Pour Younes Idder, cette première convocation constitue une belle opportunité de découvrir l’environnement de l’équipe première et, éventuellement, de faire ses premiers pas sous le maillot professionnel du PSG.