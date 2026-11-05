Aide au logement : la majorité des dossiers en attente régularisés

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Porte-Parole du gouvernement, Samir Belfkih, a indiqué, jeudi, que son département est parvenu à rattraper le retard accusé dans le versement des aides financières relatives au programme d’aide au logement, dû principalement à des contraintes et difficultés d’ordre techniques.

Ce problème technique, inhérent à la nécessité de promulguer les décrets conférant aux ministres le droit de signature, a été résolu, a souligné Belfkih lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, annonçant, à cet égard, le déblocage d’une enveloppe budgétaire de près de 300 millions de dirhams.

Cette démarche procédurale a permis de régulariser la majorité des dossiers des bénéficiaires qui étaient en suspens, a-t-il précisé.

Dans le même sillage, le responsable gouvernemental a rappelé que le Chantier Royal d’aide au logement, qui cible deux catégories (70.000 et 100.000 dirhams), ambitionne d’atteindre environ 300.000 bénéficiaires d’ici la fin de l’année 2028.

Il a, par la même occasion, relevé que le ministère procède actuellement à une évaluation exhaustive de la première phase afin de faire le point sur les réalisations.

Concernant le traitement des problématiques liées à l’urbanisme dans le monde rural, le ministre a fait savoir que son département est mobilisé en vue de l’élaboration d’une loi de l’urbanisme spécifique à ces régions au cours de l’année 2027.

Il a également évoqué la programmation d’un projet ambitieux portant sur près de 100.000 logements ruraux, dans le cadre duquel les citoyens concernés bénéficieront d’une aide de 40.000 dirhams, outre la mise à disposition de l’assistance et des études techniques.

Belfkih a, par ailleurs, évoqué sa première visite de terrain l’ayant conduit dans les villes d’Es-Semara, Laâyoune et Tarfaya, afin de faire le point, avec les partenaires locaux, sur l’état d’avancement des projets inscrits dans le cadre de la politique de la ville.

Le ministre est revenu ainsi sur le projet d’aménagement de la ville de Laâyoune pour l’année 2024, d’un coût avoisinant 680 millions de dirhams et auquel le ministère contribue à hauteur de 300 millions de dirhams.

Il a également jeté la lumière sur les projets de la ville d’Es-Semara, qui portent sur le relogement des habitants des campements de Rbib et Kouiz, ainsi que sur les projets de Tarfaya prévoyant le relogement des pêcheurs le long de 13 kilomètres, afin de mettre un terme à leurs conditions d’habitat insalubre.

Et de conclure que les chantiers de l’habitat et de la politique de la ville demeurent au cœur des préoccupations du gouvernement.

S.L.