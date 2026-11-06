Zineb Redouani rejoint le club espagnol FC Badalona Women

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club espagnol FC Badalona Women a annoncé, vendredi, la signature de l’internationale marocaine Zineb Redouani, en provenance de l’AS FAR, pour renforcer sa défense en Liga F Moeve.

Âgée de 26 ans, la latérale marocaine a déclaré, dans un communiqué du club catalan, être « très heureuse » de rejoindre cette formation et d’évoluer dans « un championnat aussi compétitif que la Liga espagnole, réputée pour sa grande exigence technique et tactique ».

Formée au Raja Aïn Harrouda, Zineb Redouani a rejoint l’AS FAR en 2020, avec lequel elle a remporté sept titres de championne du Maroc et six Coupes du Trône, et disputé deux finales de la Ligue des champions africaine.

Avec la sélection nationale, la Lionne de l’Atlas a atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine 2022. Ses performances lors de cette compétition lui ont valu une place dans l’équipe-type du tournoi, ainsi que dans le onze idéal de la Confédération africaine de football (CAF) la même année.

Ce recrutement intervient alors que le FC Badalona Women est pénalisé par plusieurs absences défensives, notamment celle de Berta Pujadas, opérée d’une lésion du ménisque du genou droit et éloignée des terrains pour plusieurs mois.

Rapide et à l’aise dans le jeu de combinaison, Redouani devrait apporter du dynamisme sur les côtés de la défense catalane.

La nouvelle recrue marocaine, qui a déjà pris part à trois séances d’entraînement avec son nouveau club, pourrait faire ses débuts lundi face à l’Atlético de Madrid.

S.L