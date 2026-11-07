Walid Regragui dans le viseur de l’Egypte ?

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Le nom de Walid Regragui circule en Égypte pour une éventuelle succession de Hossam Hassan à la tête des Pharaons. Selon des médias égyptiens, la fédération aurait engagé des discussions avec l’ancien sélectionneur du Maroc, sans qu’une démarche officielle ait été annoncée.

Ces informations interviennent alors que l’instance égyptienne a démenti, jeudi, le départ de Hossam Hassan. Son remplacement reste donc, à ce stade, une hypothèse alimentée par la presse locale.

Depuis son départ des Lions de l’Atlas, Regragui n’a repris aucune équipe. Plusieurs clubs et sélections ont été associés à son nom, mais aucune de ces pistes n’a abouti à une nomination officielle.

Le technicien marocain exerce actuellement comme consultant pour la chaîne française Canal+, où il intervient sur les rencontres de Ligue 1 et de Ligue des champions.

H.M.