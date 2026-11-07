Botola: le KACM fait tomber le Wydad

Le Wydad Casablanca s’est incliné face au Kawkab de Marrakech (2-1), ce samedi au stade El Harti, lors de la 7e journée de la Botola. Réduits à dix dès la septième minute, les hommes de Nasreddine Nabi ont couru après le score sans parvenir à égaliser.

Le KACM a pris l’avantage grâce à Oussama Mahrous à la 18e minute, avant de doubler la mise par Salah Essalami juste avant la pause (44e). Le Wydad a ainsi rejoint les vestiaires avec deux buts de retard.

En seconde période, Oussama Zemraoui a réduit l’écart, relançant les espoirs casablancais. Mais cette réalisation n’a pas suffi à éviter la défaite.

Ce revers interrompt la série de deux victoires du Wydad sous la direction de Nabi. Le Kawkab, qui abordait cette journée en tête de la Botola, confirme pour sa part son bon début de saison en s’offrant un succès face à l’un de ses poursuivants.

H.M.