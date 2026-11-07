Fouzi Lekjaa envisage de quitter la commission financière de la CAF

Fouzi Lekjaa pourrait bientôt abandonner la présidence de la commission financière de la Confédération africaine de football (CAF). Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) envisagerait de renoncer à cette fonction en raison de la multiplication de ses responsabilités gouvernementales et sportives, rapporte la presse.

Selon le magazine français Jeune Afrique, cette décision serait notamment liée à sa récente nomination à la tête du ministère de l’Économie et des Finances et de la Performance publique. Une nouvelle fonction qui vient s’ajouter à ses nombreuses responsabilités et l’oblige à revoir ses priorités.

En effet, Fouzi Lekjaa dirige la FRMF depuis 2014 et reste fortement impliqué dans la gestion du football national, notamment à travers les préparatifs de la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

L’ensemble de ces engagements aurait ainsi conduit le dirigeant marocain à envisager un allègement de ses fonctions au sein de l’instance continentale, afin de consacrer davantage de temps à ses nouvelles attributions gouvernementales et aux grands chantiers sportifs du Royaume.

Toutefois, ce départ de la commission financière ne signifierait pas un retrait de Fouzi Lekjaa des instances dirigeantes du football africain. Selon Hespress, qui cite ses propres sources, le responsable marocain devrait conserver son poste de premier vice-président de la CAF, maintenant ainsi sa présence au sein de l’appareil décisionnel de l’instance africaine.

Cette évolution marquerait donc un réaménagement de ses responsabilités plutôt qu’un éloignement du football continental.