Reda Belahyane raconte comment Gattuso a changé sa saison

La Lazio Rome réalise un début de saison historique, au point de surprendre les observateurs du football italien. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’international marocain Reda Belahyane est revenu sur les performances de son équipe, les ambitions du club et le rôle déterminant de Gennaro Gattuso dans son retour au premier plan.

Après une neuvième place la saison dernière, peu de personnes auraient parié sur un tel départ de la Lazio. Le milieu de terrain marocain reconnaît lui-même avoir été surpris par cette dynamique. « Vu la saison dernière, personne n’aurait misé sur nous », a-t-il confié à L’Équipe, tout en appelant à la prudence face à l’enthousiasme suscité par les résultats.

Le contexte était pourtant loin d’être favorable. Entre les tensions opposant les supporters à la direction et l’interdiction de recrutement, le club romain était même annoncé parmi les candidats à la lutte pour le maintien. Une situation que les joueurs ont réussi à déjouer. «C’est pas mal de les faire mentir. On essaie vraiment d’y aller avec toute notre agressivité, notre courage», a souligné Belahyane.

Gattuso, l’homme qui lui a redonné confiance

Dans cet entretien avec L’Équipe, Reda Belahyane a également insisté sur l’importance de Gennaro Gattuso dans sa progression personnelle. Après avoir eu du mal à obtenir du temps de jeu sous Marco Baroni et Maurizio Sarri, le milieu marocain estime que l’actuel entraîneur lui a permis de retrouver confiance.

« Il m’a donné beaucoup de confiance. C’est quelqu’un qui donne envie de se battre pour lui », a-t-il expliqué, saluant notamment la capacité du technicien italien à maintenir l’ensemble de son groupe concerné et à rester à l’écoute de ses joueurs.

Le Marocain reconnaît que les périodes passées sur le banc avaient fini par affecter sa confiance. « Au bout d’un moment, la confiance part, on se met à douter », a-t-il raconté, avant de souligner que Gattuso lui avait fait prendre conscience qu’il avait toute sa place dans l’équipe.

Désormais installé dans le onze de départ, Belahyane s’épanouit dans un rôle de sentinelle, davantage tourné vers la récupération et la relance. Un travail parfois moins visible, mais qu’il apprécie particulièrement.

Malgré cette dynamique positive et son retour au premier plan, le milieu marocain refuse toutefois de s’enflammer. Après seulement trois mois de compétition, il préfère garder les pieds sur terre et laisser les performances parler sur le terrain.