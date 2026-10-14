Casablanca: un café abandonné prend feu à Aïn Diab

A la Une

Un incendie s’est déclaré ce mercredi dans un café abandonné situé à proximité du parc Sindibad, à Ain Diab, à Casablanca.

Selon une source de Le Site info, les éléments de la Protection civile sont intervenus rapidement pour maîtriser le feu et éviter sa propagation au parc, précisant que les causes de l’incendie n’ont pas encore été déterminées.

Une enquête a ainsi été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.