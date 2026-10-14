Maroc-Zambie : où et quand suivre le match ? (CAN Futsal)

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La sélection marocaine de futsal dispute, ce mercredi, son deuxième match de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations 2026, organisée à Rabat.

Après leur victoire face à l’Algérie (4-0), les Lions de l’Atlas visent un deuxième succès contre la Zambie afin d’assurer leur qualification pour le prochain tour.

Les Zambiens ont, de leur côté, battu la Libye (3-1), lundi. Les deux sélections comptent ainsi le même nombre de points en tête du groupe, avec une meilleure différence de buts pour le Maroc.

Le match Maroc-Zambie débutera à 20 heures et sera diffusé sur Arryadia.

H.M.