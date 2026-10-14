Casablanca-Settat: grand nettoyage des réseaux avant les pluies

À l’approche de la saison des pluies, la Société régionale multiservices Casablanca-Settat renforce ses opérations d’entretien des réseaux d’assainissement pour limiter les risques d’inondation.

Le dispositif repose notamment sur le curage des canalisations, l’élimination des dépôts accumulés et le nettoyage des ouvrages d’assainissement. Les interventions ciblent également les points sensibles de la région, où l’accumulation des eaux de pluie peut poser problème en cas de fortes précipitations.

Si ces opérations sont menées tout au long de l’année dans le cadre d’un programme de maintenance préventive, leur rythme s’intensifie à l’approche de la période pluvieuse. L’objectif est de préserver les capacités d’évacuation du réseau et de garantir un écoulement efficace des eaux, notamment lors des épisodes de fortes pluies.

La société prévoit également de mobiliser davantage de ressources humaines et de moyens matériels pour accompagner ces interventions. Leur mise en œuvre se fait en coordination avec les autorités locales.

Ces préparatifs visent à réduire les risques liés aux intempéries, dans une région où la gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important pour la continuité des services et la protection des zones exposées.