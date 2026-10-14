Marrakech: Cheikha Trax maintenue en détention, son procès renvoyé au 21 octobre

Le tribunal de première instance de Marrakech a reporté au 21 octobre l’examen de l’affaire impliquant l’artiste connue sous le nom de « Cheikha Trax », poursuivie à la suite de la diffusion d’un enregistrement audio qui lui est attribué. La prévenue a été placée en détention provisoire mardi, selon les informations de Le Site info.

Le parquet lui reproche des faits « d’incitation à la discrimination et à la haine entre les personnes par le biais de moyens électroniques, ainsi que des menaces et des violences ».

À l’origine de cette affaire, une plainte déposée auprès du parquet par plusieurs habitants de Sidi Youssef Ben Ali, un quartier de Marrakech. Les plaignants dénoncent des propos contenus dans un enregistrement audio attribué à l’artiste, qu’ils jugent insultants et offensants à leur égard.

Les plaignants ont demandé l’ouverture d’une enquête afin de vérifier l’authenticité de l’enregistrement, d’en examiner le contenu et de déterminer les circonstances de sa diffusion. Ils ont également sollicité l’audition des différentes parties concernées.

L’affaire doit revenir devant le tribunal le 21 octobre, date à laquelle l’examen du dossier doit reprendre.

S.L.