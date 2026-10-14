Kenya, Tanzanie et Ouganda : un projet de visa commun pour la CAN 2027

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda planchent sur la mise en place d’un dispositif de visa commun destiné à faciliter les déplacements des supporters entre les trois pays à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027, a annoncé mardi la présidente du Conseil des ministres de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), Rebecca Alitwala Kadaga.

Cette annonce intervient à l’occasion d’une visite d’inspection du stade Arusha Pamoja par des membres de l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est (EALA), en présence de Mme Kadaga, également première vice-Première ministre ougandaise et ministre chargée des Affaires de la CAE.

À cette occasion, Mme Kadaga a indiqué que les trois pays hôtes œuvrent à l’élaboration d’un régime de visa spécial visant à faciliter la circulation des supporters durant la compétition, notant que ce dispositif leur permettrait d’assister à des rencontres dans différents pays tout en découvrant les sites touristiques de la région.

Cette initiative pourrait également générer des retombées économiques au profit des établissements hôteliers, des voyagistes, des transporteurs et des autres prestataires de services liés au tourisme.

Toutefois, l’efficacité de ce mécanisme dépendra des modalités définitives du visa et de leur mise en œuvre effective aux postes-frontières, a souligné Abdullah Makame, membre de l’EALA.

Par ailleurs, la délégation a été informée que les travaux de construction du stade Arusha Pamoja, dont la capacité prévisionnelle est d’environ 32.500 places, avaient atteint un taux d’avancement de 95 %.

La 36e édition de la CAN se tiendra du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Il s’agira de la première édition de cette compétition continentale organisée conjointement par trois pays.

S.L.