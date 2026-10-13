Météo Maroc: les prévisions de ce mercredi 14 octobre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 14 octobre 2026.

– Temps passagèrement nuageux sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Haut Atlas avec ondées par endroits.

– Nuages bas fréquents la matinée et la nuit sur la Méditerranée et les côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, de 09/15°C sur l’Oriental, le Rif et les versants est de l’Atlas, et de 16/23°C partout ailleurs.

– Température en légère hausse sur les plaines atlantiques nord et centre et l’ouest des provinces sahariennes et peu variable ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.