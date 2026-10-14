Le roi Felipe VI et la reine Letizia sont arrivés à Melilla

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Le roi Felipe VI et la reine Letizia sont arrivés mercredi en milieu de journée au préside occupé de Melilla, au lendemain de leur visite à Sebta.

Les souverains, accueillis par une foule enthousiaste qui agitait des drapeaux espagnols, ont passé de longues minutes à serrer des mains et à poser pour des photos pour les habitants qui avaient envahi les rues du centre-ville.

C’est la première fois depuis son accession au trône en 2014 que Felipe VI se rend aux deux présides occupés Sebta et Melilla.

La dernière visite d’un souverain espagnol à Sebta et Melilla remontait à 2007: Juan Carlos, le père de Felipe VI, s’était alors rendu dans les deux présides occupés, provoquant une crise diplomatique avec le Maroc.

Rappelons que la semaine dernière, le roi Mohammed VI avait défendu le « partenariat » avec l’Espagne, tout en reconnaissant qu’il se heurtait à des « défis majeurs » et en rejetant fermement toute tentative de « pression » ou de « chantage ».